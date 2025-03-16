Бывший депутат рассказал о своем романе с Лиз Трасс

Бывший депутат от Консервативной партии рассказал о своем романе с премьер-министром Британии Лиз Трасс, занимавшей этот пост всего 49 дней, утверждая, что этот адюльтер привел к распаду его брака.

Марк Филд, член парламента от Лондона и Вестминстера с 2001 по 2019 год, сообщил, что "первые серьезные признаки трещин" в его браке начались "как раз тогда, когда Элизабет Трасс вошла в его жизнь". В своей книге, отрывки из которой опубликованы в The Mail on Sunday, Филд рассказал, что встретился с будущим премьер-министром на конференции Консервативной партии в октябре 2002 года в "романтическом приглушенном свете" отеля Highcliff в Борнмуте. В то время она была замужем за Хью О'Лири. По его словам, между ними состоялся короткий разговор, он пожелал ей удачи, сказав: "Пожалуйста, свяжитесь со мной, если я могу чем-то помочь". Трасс приняла его предложение почти сразу, написал он, попросив совета по выбору кандидатов в формируемое ею правительство.

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По словам Филда, Трасс была "импульсивным сгустком энергии, одержимым работой и махинациями политики". Он вспоминал, что "даже тогда, когда они начали встречаться, Лиз казалась сосредоточенной на успехе", словно "попугай, повторяя свои посылы, демонстрируя свои предвзятость и, представляя все это, с абсолютной уверенностью в своей правоте". По мере того, как они работали вместе, они проводили все больше и больше времени в компании друг друга.

"Вскоре не проходило и дня без того, чтобы мы хотя бы не разговаривали по телефону", - сказал он, добавив, что находил ее "опьяняющей, сбивающей с толку и изнуряющей".

По его словам, их "интенсивная дружба" переросла в роман в конце 2003 года.

"В любом романе есть что-то очень нереальное, особенно когда обе стороны состоят в браке и живут со своими супругами", - написал Филд.

Трасс была выбрана кандидатом от консерваторов в парламент в начале 2005 года, и Филд внимательно следил за ее кампанией, восхищаясь ее "крайне навязчивым подходом к политике". Когда их роман в конце концов закончился в 2006 году, Филд сразу же понял, что его собственному браку "пришел конец". Однако Трасс осталась со своим мужем. Их отношения стали достоянием общественности в том же году, когда она баллотировалась в качестве кандидата на дополнительных выборах в парламент, отмечает газета Independent. По словам Филда, ее стремительная отставка с поста премьера произошла из-за того, что она не "обладала либо способностями вдохновляющего лидера, либо способностью сосредоточиться на реализации своей политики".