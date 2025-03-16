"Аж флаг опустил": Украинца обидели на митинге в Сербии

В интернете появилось видео с митинга в Сербии, на котором среди протестующих появился странный мужчина с желто-синим флагом. Его освистали, а двое мужчин очень недовольно посмотрели на "белую ворону" и сказали ему что-то, что явно не понравилось любителю незалежной - флаг он опустил.

"В Сербии своих кастрюль хватает. Наверное так сказали украинцу, что пришел на митинг в Белграде.Он то думал, сербская оппозиция с Украиной. Но что-то пошло не так", - отмечает телеграм-канал "На самом деле в Киеве".

Стоит отметить, что больше на видео никаких людей с флагами Украины не наблюдается - их тут, кажется, не жалуют.