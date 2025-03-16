Вучич ответил на слухи об использовании звуковой пушки во время протестов

Президент Сербии Александр Вучич попросил министра юстиции Майю Попович, чтобы министерство и прокуратура отреагировали на фейки об использовании звуковых пушек на протестах в Белграде. По словам Вучича, виновные в дезинформации известны силовикам, и они должны «оказаться за решеткой», пишет издание «Политика».

На заседании правительства Вучич призвал силовиков и министра здравоохранения донести до людей правду и наказать тех, кто распространяет дезинформацию о якобы имевшем место применении звукового оружия.

«Кто-то должен понести уголовную ответственность за распространение такой грубой дезинформации, попытки обмануть общественность, вызвать тревогу и продолжать сеять беспорядки на территории Сербии», — сказал Вучич.

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При этом он отметил, что силовикам известны лица, распространявшие дезинформацию. Он призвал чиновников делать свою работу, то есть «ни что иное как сообщать правду людям».

«Тот, кто лгал и сознательно обманывал общественность — а вы все знаете, кто и почему это делал — должен оказаться за решеткой», — сказал Вучич.

Накануне вечером в Белграде проходили демонстрации. На улице Краля Милана был слышен шум, испугавший демонстрантов. Видео с этим эпизодом попало в соцсети. Ряд оппозиционеров обвинили власти и полицию в применении звуковой пушки.