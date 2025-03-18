Сотрудники DOGE ворвались в штаб-квартиру Института мира США

Сотрудники отдела эффективности правительства Илона Маска ворвались в здание Института мира США, что привело к полицейскому вмешательству и взаимным обвинениям в незаконных действиях.

Поздно вечером в понедельник сотрудники Министерства правительственной эффективности Илона Маска проникли в штаб-квартиру Института мира США, сообщает Bloomberg. Это привело к прибытию полиции и взаимным обвинениям в незаконных действиях. Этот инцидент стал очередным примером напряженной реализации президентской инициативы Дональда Трампа по сокращению государственных органов.

Институт мира США, который в прошлом году возглавлял Джордж Мус, карьерный дипломат, бывший посол и помощник государственного секретаря, заявляет, что институт является независимой некоммерческой организацией, получающей финансирование напрямую от Конгресса, а не правительственным агентством. Однако, в прошлом месяце Трамп подписал указ о сокращении Института и других организаций до минимального уровня, предусмотренного законом.

После того как сотрудников DOGE не пустили в Институт на прошлой неделе, администрация Трампа уволила президентский совет, оставив в нем только трех членов: министра обороны Пита Хегсета, государственного секретаря Марко Рубио и президента Национального университета обороны Питера Гарвина. В пятницу они попытались заменить Джорджа Муса на должности исполняющего обязанности президента другим официальным лицом – Кеннетом Джексоном.

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Законность этого действия остается под вопросом, так как существуют конкретные законодательные требования к смене состава совета и увольнению его членов. Несмотря на это, Белый дом в понедельник заявил, что предпринятые шаги достаточны для отстранения Муса. В то же время DOGE обвинил дипломата в незаконных действиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США по инициативе Илона Маска на траты по государственным кредитным картам установили лимит в 1 доллар. Как сообщалось, из-за сокращений ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), пенсионные выплаты оказались под угрозой.