Желающие «вытеснить русских» с захваченных украинских территорий могут спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире ABC News.

«Несогласие желающих вытеснить русских с реалиями на земле, может привести к третьей мировой», — сказал он.

СМИ: в Киеве смирились с утратой части территорий

Уолтц также рассказал, что мирное урегулирование на Украине будет связано с отказом Киева от части территорий для гарантий безопасности со стороны западных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал территориальный вопрос в конфликте Украины и России сложным. При этом украинский лидер отметил, что Киев никогда не признает российскими Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.