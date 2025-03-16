Россия и США обсуждают договоренности по Черному морю

В контексте урегулирования конфликта на Украине обсуждаются договоренности по Черному морю и доступам к портам. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Мы должны обсудить это <...> Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — сообщил Стив Уиткофф в беседе с телеканалом CBS.

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По его данным, также обсуждаются условия на поле боя и территории. Спецпосланник также выразил надежду на достижение прекращения огня, особенно в приграничных районах, чтобы минимизировать боевые столкновения.

Уиткофф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным 14 марта для обсуждения конфликта на Украине. Ранее американские и украинские представители встретились в Джидде, где последние согласились на 30-дневное прекращение огня.