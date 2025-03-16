На Украине смирились с тем, что часть утерянных украинских территорий останется под контролем России в рамках перемирия. Вместе с тем, в Киеве заявляют, что уступка дополнительных территорий станет красной линией, пишет Independent со ссылкой на источники.

По данным Генштаба на 20 февраля, российские силы контролировали около 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, в ЛНР осталось взять под контроль менее 1%.

«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы — для нас [украинцев] это звучит как полная чушь», — отметил источник.

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Собеседник газеты заметил, что Киев сделает «все возможное», чтобы вернуть утраченные территории дипломатическим путем.

Напомним, что по итогам референдумов осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.