Стало известно о готовностиТрампа обсуждать улучшение отношений США и РФ

Американский президент Дональд Трамп готов обсуждать шаги, нацеленные на серьезные позитивные изменения в отношениях между США и Россией. Об этом заявил помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Говоря о действиях Вашингтона, направленных на урегулирование конфликта на Украине, он отметил:

"Мы занимаемся дипломатией. Это предусматривает, что потребуется и кнут, и пряник, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, а также для того, чтобы урегулировать это [конфликт на Украине] на долгосрочной основе".

Как пояснил Уолтц, Трамп в рамках процесса урегулирования не исключает введения новых антироссийских мер. Вместе с тем, по словам Уолтца, американский лидер также предлагает сделать "отношения с Россией более широкими и иными", нежели сейчас. По мнению помощника Трампа, это "вернуло бы стабильность" и создало дополнительные условия для экономического роста в России.

Уолтц: сделка по Украине предусматривает отказ Киева от территорий

Американский лидер 14 марта заявил, что администрация 46-го президента США Джо Байдена виновата в том, что отношения Вашингтона и Москвы так сильно испортились. В соцсети Truth Social Трамп написал, что Байден втянул США в "настоящий бардак" с Россией, и пообещал "вывести" Америку из этой ситуации. Он повторил тезис о том, что будь он президентом, конфликт на Украине не обострился бы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что Москве и Вашингтону необходимо "разгрести" наследие администрации Байдена, который разрушал фундамент сотрудничества между странами.

Обсуждение прекращения огня

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, а США возобновили передачу разведывательных данных и оказание военной помощи Украине. Также стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о добыче украинских полезных ископаемых.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта поблагодарил Трампа за участие в мирном урегулировании и поддержал идею прекращения огня. Однако российский лидер поставил несколько принципиальных вопросов - о статусе украинских военных, вторгшихся в Курскую область, о контроле за соблюдением прекращения огня и о действиях Киева в этот период. Путин сообщил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса.