В Израиле ограничили работу российскому журналисту за вопрос о Бандере

Руководство МИД Израиля ограничило работу журналисту «Известий» Никите Кулюхину после того, как он в ходе пресс-конференции попросил главу ведомства Гидеона Саара прокомментировать действия украинских нацистов. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, Кулюхин спросил Саара о сносе на Украине памятников воинам Красной Армии, переименовании улиц в честь Бандеры и Шухевича.

Саар ответил, что «не знал» о переименовании на Украине улиц в честь пособников нацистов времен Холокоста, виновных в гибели многих евреев. Он заверил, что поручит проверить информацию о восхвалении Бандеры.

После инцидента корреспондента отстранили от участия в регулярных пресс-конференциях Саара, а также исключили из группы журналистов, которую ведут представители ведомства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне скандала разместила в своем Telegram-канале список публикаций о героизации на Украине националистов на английском языке, раскрывающих эту тему «специально для главы МИД Израиля».