В Канаде призвали применить в торговой войне против США «ядерное оружие»

Канадские пользователи соцсетей призывают власти страны применить в ходе торговой войны против США своего рода «ядерное оружие» — заблокировать доступ США к принадлежащему Канаде Pornhub, рассказал обозреватель Габриэль Фахми в статье для New York Post.

Автор статьи отметил, что идею о такой мести США вбросил в общественное пространство известный блогер, комик Мэтью Пужицки.

«Если Канада сможет запретить Pornhub в [Соединенных] Штатах, мы победим в торговой войне. Вот и все. Торговой войны нет», — пояснил комик.

Pornhub является одним из самых популярных порталов в США: его посещают более 3 млн раз в месяц, отметил обозреватель.

Жители Канады положительно оценили идею комика и запустили петицию с просьбой ввести эту меру. Она собрала уже некоторое количество подписей, заметил Фахми.

«Если они [канадцы] заберут у меня доступ к Pornhub, я уеду из США», — рассказал в комментариях пользователь из Манхэттена.

Подписчики выразили надежду, что идея все же не будет реализована и доступ к сервису сохранится.