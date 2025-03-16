В США поставили точку в вопросе включения Украины в НАТО

Ни Соединенные Штаты, ни ряд других стран-участниц НАТО не поддерживают возможное членство Украины в альянсе, заявил в эфире телеканала ABC News помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Причины, по которым такое развитие событий недопустимо, он раскрывать не стал.

Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это [исходит] не только со стороны Соединенных Штатов. Это и со стороны ряда других стран, — сказал Уолтц.

Уолтц: сделка по Украине предусматривает отказ Киева от территорий

Ранее Королевский объединенный институт оборонных исследований сообщил, что наступательный треугольник ВС России серьезно обеспокоил страны НАТО. Такая тактика создает большие трудности для ВСУ. В институте пояснили, что «наступательный треугольник» предполагает использование пехоты, беспилотников и планирующих бомб.