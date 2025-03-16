Хуситы назвали условие для переговоров с США

Хуситы не намерены вести переговоры с США, пока не ответят американцам за бомбардировки Йемена и десятки погибших людей. Об этом заявил член политбюро военно-политического движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад, сообщает РИА Новости.

Хузам аль-Асад прокомментировал информацию арабских СМИ, утверждавших, что хуситы готовы к переговорам с Вашингтоном после массированных авиаударов по Йемену в эти выходные.

Представитель политбюро хуситов опроверг эти данные, подчеркнув, что Йемен подвергся «жестокой американской агрессии». Армия США «нанесла удары по гражданским объектам и жилым зданиям» в городах, чтобы йеменцы отказались от поддержки жителей сектора Газа.

По словам Аль-Асада, никаких переговоров с американцами не ведется, они «должны получить военный ответ Йемена».

«Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ», — сказал аль-Асад.

Ранее министерство здравоохранения хуситов сообщило, что 31 человек, включая 10 детей и женщин, погибли из-за ударов США по Йемену. Ещё 101 человек пострадал.