Уолтц: сделка по Украине предусматривает отказ Киева от территорий

Мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности, рассказал журналистам помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Журналисты обратились к чиновнику с просьбой прокомментировать ход переговоров между сторонами.

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«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — пояснил Уолтц.

Трамп ранее сообщил, что Вашингтон обсуждает с Киевом территориальный вопрос. В частности, уточнил он, в ходе консультаций идет речь о землях, которые будут потеряны Украиной по итогам конфликта.

Президент не посчитал нужным раскрыть, какие конкретно регионы обсуждаются и в каком контексте.