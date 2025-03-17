Подозреваемый в убийстве неонациста Ганула лечился в психбольнице

Подозреваемый в убийстве украинского неонациста Демьяна Ганула Сергей Шалаев проходил лечение в психиатрической клинике. Об этом сообщает издание «Следствие.инфо», сообщение которого передает РИА Новости.

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«Сергей Шалаев имеет психоневрологические заболевания. Об этом (...) рассказали источники в правоохранительных органах», — указано в сообщении.

Шалаев, по информации издания, имел алкогольную зависимость, привлекался за употребление алкоголя во время службы к административной ответственности и проходил лечение к психиатрической больнице.

16 марта Шалаева доставили в суд в бронежилете и шлеме. Во время заседания выяснилось, что подозреваемый был командиром взвода 28-й механизированной бригады украинских войск, которая дислоцировалась в Одессе.