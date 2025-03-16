"Трампа отравили рицином": сторонники президента США подняли панику после случая с микрофоном

В США забеспокоились здоровьем президента США Дональда Трампа. Всё дело в недавнем просчёте ( случайном или умышленно ), когда корреспондентка случайно задела лицо Трампа микрофоном.

Теперь сторонники президента США строят загадочные версии о его вероятном отравлении, ведь поверхность микрофона могла быть смазана разнообразной отравой, в том числе опаснейшим ядом рицином - в микрофоне, мол, мог быть скрыт острый наконечник.

По данным Telegram-канала сенатора Алексея Пушкова, по одним этим версиям, однако жутче другой, можно понять, насколько отравлена в США атмосфера вокруг Дональда Трампа.

При этом "отравленные" новости с упоминанием яда рицина и президента США были и раньше: в 2020 году в СМИ появились новости о том, что Трампу пришло письмо с ядом рицином, которое перехватили американские службы безопасности, было отправлено из Канады.

Недавно американский журналист и ведущий Алекс Джонс сделал громкое заявление, от которого становится жутко. По его словам, спецслужбы ВСУ уже "убрали" блогера Гонсало Лиру, а теперь готовят ликвидацию таких мировых фигур, как Илон Маск, семья Дональда Трампа и сам Джонс, а также ведущий InfoWars Чейз Гейзер.