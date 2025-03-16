Офицер ВСУ признался в умышленном убийстве Ганула*

Офицер ВСУ Сергей Шалаев на суде признал, что умышленно ликвидировал экстремиста Демьяна Ганула*. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

© Соцсети

Во время судебного заседания Шалаев признался, что умышленно убил Ганула* — организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

При этом мотивы Шалаева пока остались неизвестны общественности — заседание проходило в закрытом режиме.

Суд отправил Шалаева под стражу на два месяца до 12 мая без права внесения залога.

В ходе открытой части заседания стало известно, что Шалаев был командиром механизированного взвода одесской 28-й бригады. Его звание – старший лейтенант. На заседание его привели в бронежилете и каске.

Ганул* был организатором поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда погибли почти 50 человек.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов