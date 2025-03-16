В Белом доме допустили отказ Киева от территорий

Урегулирование ситуации на Украине будет связано с каким-либо отказом Киева от территорий для будущих гарантий безопасности. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News.

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«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в конфликте Украины и России является сложным. По его словам, данный вопрос должен быть подробно обсужден позднее. При этом он отметил, что Киев никогда не признает российскими Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.