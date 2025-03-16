Эрдоган провел разговор с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил о поддержке его усилий по урегулированию конфликта на Украине.

«Эрдоган заявил, что региональные и глобальные события сделали необходимым расширение консультаций между Турцией и США по всем вопросам, и что он поддерживает решительные и прямые инициативные шаги президента США Трампа по прекращению конфликта», — передаёт турецкий телеканал NTV.

Президент Турции также напомнил, что Анкара с самого начала конфликта на Украине «стремилась к справедливому и прочному миру и будет продолжать это делать».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к Эрдогану с просьбой взять на себя ответственность за мирное урегулирование украинского конфликта и безопасность в Европе.