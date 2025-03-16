Лидер румынской оппозиционной партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину. Она рассказала, что НАТО и Евросоюз пытаются втянуть Бухарест в противостояние с РФ, пишет РИА Новости.

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В Румынии сообщили ранее, что страна остается приверженной обязательствам в рамках ЕС и НАТО.

«Меня дважды незаконно отстранили от участия в выборах в Румынии. Это произошло потому, что я выступаю за мир, за независимость своей страны и против вовлечения ее в военные авантюры Великобритании, Франции и Брюсселя», — отметила Шошоакэ.

Политик также обратилась к Путину и попросила не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые «нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС».

Глава партии пояснила, что будет бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза.

Напомним, что Центральное избирательное бюро Румынии в субботу, 15 марта, отклонило заявку Шошоакэ на участие в президентских выборах. Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году.