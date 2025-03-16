Уиткофф: Путин разделяет подход Трампа к украинскому вопросу

Президент России Владимир Путин разделяет подход американского лидера Дональда Трампа к прекращению военных действий на Украине, рассказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Уиткофф сообщил, что его встреча с российским главой длилась около 3-4 часов и прошла в позитивном ключе.

«Я не хочу говорить за президента Путина, но, думаю, он дал понять, что принимает философию президента Трампа. Президент Трамп хочет, чтобы это [противостояние на Украине] прекратилось. Я думаю, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось», — отметил спецпосланник.

По его словам, телефонный разговор между лидерами стран должен состоятся на следующей неделе.