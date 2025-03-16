Вице-президент ЕЦБ сравнил действия Трампа с пандемией COVID-19

Новая администрация Дональда Трампа внесла в мировую экономическую ситуацию больше неопределенности, чем пандемия COVID-19 пять лет назад. Так считает вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос, пишет The Sunday Times.

В интервью Луис де Гиндос сказал, что использование тарифов президентом Трампом, планы по дерегулированию финансовой системы и намерения реформировать корпоративный налог — все это вызвало краткосрочную волатильность на рынках и поставило под вопрос инфляционные ожидания и динамику процентных ставок.

«Нам нужно учитывать неопределенность нынешней обстановки, которая даже выше, чем во время пандемии», — сказал вице-президент ЕЦБ.

По его мнению, новая администрация США не очень открыта для сотрудничества между юрисдикциями и поиска общих решений. Это «очень важное изменение и большой источник неопределенности».

Де Гиндос также назвал торговые войны «безвыходной ситуацией для всех». Он отметил, что политика «око за око» в отношениях США и их торговых партнеров уже снизила прогнозы роста в еврозоне.

Несмотря на проблемы, де Гиндос по-прежнему уверен в том, что инфляция движется к целевому показателю центрального банка в 2% на устойчивой основе.

Он считает, что милитаризация может стать стимулом, необходимым для активизации экономического роста Европы.

«У нас есть предложение Европейской комиссии увеличить расходы на национальную оборону на 1,5 процента ВВП», — сказал де Гиндос.

Он добавил, что это, «безусловно, решение в правильном направлении, и оно окажет влияние на макроэкономические перспективы».