Латвия возобновила работу единственного погранпункта на границе с Белоруссией

Латвийские власти возобновили пропуск транспорта в единственном функционирующем пограничном пункте на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии. В 22:40 мск на пункте пропуска Патерниеки - Григоровщина возобновилось оформление транспорта в обоих направлениях.

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В ведомстве отметили, что граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу через этот переход, были вынуждены около девяти часов ожидать выезда в Латвию. В результате этого на границе скопилось свыше 40 легковых автомобилей.

16 марта сообщалось, что Латвия в 14:00 мск прекратила пропускать автомобили на единственном контрольно-пропускном пункте (КПП) с Белоруссией. В феврале министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал жителей республики отказаться от поездок в Россию и Белоруссию, несмотря на наличие там родственников и дел. По словам главы МВД, в случае обострения ситуации граница с этими странами может быть закрыта в течение нескольких часов.