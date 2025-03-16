Латвия приостановила пропуск на погранпереходе с Белоруссией

Латвия приостановила пропуск на пограничном переходе с Белоруссией. Об этом сообщил белорусский госпогранкомитет, передает РИА Новости.

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«Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки с 14:00 прекратили оформление транспортных средств в обоих направлениях», — указано в сообщении погранкомитета.

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Отмечается, что о причинах произошедшего официальной информации не поступало, а въезда в Латвию ожидают около 20 автомобилей.

Ранее белорусские пограничники задержали в Верхнедвинском районе экстремиста с Украины, пытавшегося попасть на территорию республики из Латвии.