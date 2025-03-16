Премьер Канады Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине

RT на русском

Новый канадский премьер Марк Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по украинскому вопросу.

Премьер Канады Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине
© globallookpress.com

Он сообщил, что поговорил с британским коллегой Киром Стармером, Владимиром Зеленским и «близкими союзниками» насчёт мира.

Карни заметил, что Канада выступает за немедленное прекращение огня.

«Пришло время России сесть за стол переговоров с доброй волей. Как договорились участники G7... мы ужесточим контроль за санкциями, чтобы поощрить их соблюдение», — написал он в своём аккаунте в соцсети X.

Политик добавил, что Канада — верный союзник Украины.

При этом ранее Reuters писал, что по итогам встречи главы МИД G7 не рассматривается введение новых антироссийских санкций.

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