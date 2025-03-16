Премьер Канады Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине

Новый канадский премьер Марк Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по украинскому вопросу.

Он сообщил, что поговорил с британским коллегой Киром Стармером, Владимиром Зеленским и «близкими союзниками» насчёт мира.

Карни заметил, что Канада выступает за немедленное прекращение огня.

«Пришло время России сесть за стол переговоров с доброй волей. Как договорились участники G7... мы ужесточим контроль за санкциями, чтобы поощрить их соблюдение», — написал он в своём аккаунте в соцсети X.

Политик добавил, что Канада — верный союзник Украины.

При этом ранее Reuters писал, что по итогам встречи главы МИД G7 не рассматривается введение новых антироссийских санкций.