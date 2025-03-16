Папа Римский обратился к верующим с посланием

Папа Римский Франциск, который с февраля находится на лечении в больнице «Агостино Джемелли», обратился к последователям католической веры с письменным посланием. В нем понтифик назвал свою госпитализацию периодом испытаний, выдержку приводит агентство EFE.

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«Я прохожу через момент испытаний. Я объединяюсь с больными братьями и сестрами, такими же слабыми в этот момент, как я. Наше физическое тело слабо, но даже несмотря на это, никто не может запретить нам любить, мечтать, посвящать себя другим в вере и надежде», — говорится в послании папы Римского.

Франциск призвал верующих объединиться в молитках, чтобы Бог не покидал людей в момент боли. Кроме того, папа Римский отметил работу персонала больницы, заявив, что молится за медиков, которые лечат его.

В Ватикане пока не увидели возможности для выписки папы Римского

14 февраля 88-летнего папу Римского Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей.

22 февраля сообщалось, что состояние Франциска ухудшилось до критического. Ему потребовалась срочная помощь врачей из-за затяжного астматического респираторного кризиса. Также папе Римскому сделали переливание крови в связи с падением количества тромбоцитов по причине аритмии.

28 февраля состояние папы Римского опять ухудшилось, ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

6 марта понтифик впервые с момента госпитализации обратился к верующим. Запись с его голосом прозвучала в начале молебна, было слышно, что голос папы ослаб, и ему тяжело говорить.

На данный момент состояние Франциска стабильно, однако речи о выписке пока не идет.