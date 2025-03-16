В NASA пожаловались на тараканов в офисе после указа Трампа

Сотрудники NASA, работающие в штаб-квартире агентства в Вашингтоне, вынуждены уживаться с тараканами после распоряжения президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков Мэтта Биггса.

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«Абсолютный хаос происходит в штаб-квартире NASA... Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу. Люди гораздо более непродуктивны», — сказал Биггс.

Авторы уточнили, что речь идет об указе Трампа о возвращении сотрудников, работавших удаленно, в офисы. Документ затронул ряд госучреждений, которые оказались не готовы к размещению работников. В результате, по данным журналистов, в некоторых офисах разворачивается борьба за столы, а тем, кому не хватило мебели, вынуждены работать на полу.

В феврале телеканал ABC News сообщил, что Трамп за первые три недели у власти обновил рекорд по числу принятых указов и отмене указов прошлых администраций в первые 100 дней президентства. Так, глава Белого дома подписал уже 54 указа, что больше, чем у любого другого президента.