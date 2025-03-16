Военный аналитик Борис Рожин высмеял заголовки западных СМИ о положении ВСУ в Курской области. В своем Telegram-канале он опубликовал обложку газеты Hull Daily Mail с заголовком: 70 тысяч солдат в Курской области погибли зря». По официальным данным Минобороны, потери ВСУ оцениваются в 67тысяч военнослужащих ВСУ.

Примечательно, как сейчас на Западе мочат вранье Зеленского про то, что цели ВСУ в Курской области достигнуты, тогда как на Западе еще в ноябре-декабре призывали отводить войска с Курского выступа, чтобы избежать дальнейшего роста потерь и сохранить войска для будущих операций, — заявил Рожин.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что политика, проводимая американским президентом Дональдом Трампом, вынудила его украинского коллегу Владимира Зеленского пустить в ход все свои козыри. По его словам, речь идет о «фейковых соцопросах» и поддержке массмедиа.