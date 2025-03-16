В Гренландии раскритиковали генсека НАТО Рютте за слова о статусе острова

Лидер победившей на выборах в парламент Гренландии партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен подверг критике генсека НАТО Марка Рютте за его реакцию на заявления президента США Дональда Трампа о намерении приобрести остров.

"Рютте, пожалуй, мог бы прокомментировать, что это неуместно и что необходимо соблюдать международное законодательство и международное право", - заявил Нильсен телерадиокомпании Дании DR.

Как отмечает DR, подобная реакция со стороны Рютте вызвала критику и среди политиков в самой Дании.

Трамп допустил аннексию Гренландии

Напомним, Трамп встретился с Рютте в Вашингтоне 13 марта. На встрече американский лидер отметил, что контроль США над Гренландией необходим для укрепления "международной безопасности". Затем Рютте заявил, что "предпочел бы оставить этот вопрос за пределами данной дискуссии и не втягивать НАТО в это".