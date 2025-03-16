«Майдан» в Белграде: Александр Вучич отбил самую мощную атаку, но вряд ли она была последней

Свободная пресса

В ходе субботних протестов в Сербии травмы получили 56 человек, 22 участника акции арестованы, рассказал в своем выступлении президент страны Александр Вучич.

Глава государства отметил, что, согласно информации МВД, в протесте приняли участие около 107 тысяч человек, а по данным Вооруженных сил — 88 тысяч.

В ходе акции было уничтожено более ста тракторов сторонников властей, которые пытались остановить продвижение оппозиции.

Вучич также подчеркнул, что не собирается уходить в отставку. По его словам, страна не хочет цветных революций, а лица, устроившие беспорядки, будут арестованы. Президент поблагодарил силовиков за их выдержку.

Вучич также прокомментировал обвинения в использовании правоохранителями звуковой пушки против протестующих, назвав подобные заявления позорными. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что при разгоне протестующих в Белграде применялись дальнобойные акустические пушки, генерирующие узконаправленный звуковой луч в 160 децибел.

«Сегодня победила Сербия, мы смогли сохранить мир и стабильность», резюмировал он.

Как мы сообщали, вечером15 марта, в «День Д», в Белграде на площади перед Скупщиной (парламентом) начали собираться группы молодых людей спортивного вида, многие из которых были в капюшонах и масках, которые выкрикивали оскорбления в сторону полиции, взрывали петарды. По данным МВД, в нескольких местах в центре Белграда произошли потасовки между участниками протеста, были зафиксированы и случаи нападения на сотрудников полиции.

Оппозиция заявляет, что демонстрация стала самой массовой за все время кампании, продолжающейся уже четыре месяца.

Поводом для начала акций стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. Оппозиция обвинила власть в коррупции при его возведении, после чего митинги начали проходить регулярно. Субботняя демонстрация действительно стала наиболее массовой, по данным оппозиции в ней принимало участие до миллиона человек.

На этом фоне многие наблюдатели заговорили о попытке сербского «Майдана». Но насколько можно проводить такие аналогии, учитывая, что «Майдан» — это западная технология смены неугодных режимов, а режим в Сербии вполне себе «многовекторный», лавирует между Россией и Западом — ну, разве что санкции отказывается поддержать.

Или все же речь идет о некоем глобальном плане по дестабилизации Балкан, который может в итоге ударить по России?

Накануне вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что в ночь с 15 на 16 марта силами европейских сил могут задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, ордер на арест которого ранее выдала прокуратура Боснии и Герцеговины.

«Если план западных служб по разжиганию гражданской войны будет реализован сегодня, в течение ночи в Баня-Луке будет предпринята попытка ареста Додика, Стевандича и Вишковича по постановлению суда. Исполнена EUFOR (Силы быстрого реагирования ЕС – «СП») или военизированными формированиями, вновь собранными Насером Оричем (бывший командир боснийских мусульман – «СП»). Сербы, что вам непонятно?» — заявил он.

Напомним, Милорада Додика, а также премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича обвинили в нарушении конституционного порядка.

— Да, безусловно, происходящее напоминает уже знакомые сюжеты о целенаправленно нагнетаемой волне протеста, — считает доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов. — Сербия представляет интерес для любителей «цветных революций» не только поддержкой России, но и решительным неприятием косовской независимости. Создание хаоса внутри Сербии может выступить спусковым крючком для замороженных национальных конфликтов внутри многих стран бывшей Югославии. Что именно хотят взорвать провокаторы и как разыграть там карту «демократических перемен» — мы узнаем лишь, когда до этого непосредственно дойдет дело. Обычно за происходящим стоит американское или английское посольство, кто из них играет какую роль в нынешних событиях — сейчас говорить сложно.

«СП»: Можем лит мы как-то помочь Сербии? И нужно ли это делать?

— На самом деле Сербии никто помочь не в силах, это государство со всех сторон окружено странами НАТО, рано или поздно затянувший кольцо питон придет отведать уготованную ему жертву. Без сомнения, в случае падения нынешнего режима и начала «демократии по западному образцу» Сербия перестане быть защитницей сербского народа в странах бывшей Югославии, и их судьба может стать хуже участи жителей Донбасса. России следует использовать максимально широкий арсенал мер для поддержки Вучича, но их в нашем распоряжении крайне мало…

— Даже сто тысяч — это много, учитывая, что население Белграда составляет 1,3 миллиона человек, — говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

— Думаю, это вполне можно сравнивать с «Майданом». Любая «цветная революция» имеет внутренние предпосылки, но всегда есть тот, кто организует протест и направляет его в нужное русло. Это далеко не «стихия народного недовольства», а координируемый и управляемый процесс.

«СП»: Зачем? Вучич вполне себе «многовекторный» лидер…

Вучич не является однозначно прозападным политиком. Да, он «многовекторный», лавирует между ЕС, Россией и Китаем. Но Евросоюз хотел бы посадить в Белграде свою марионетку, чтобы взять ситуацию в бывшей Югославии под свой полный контроль. Вучич этому пока мешает. В свете преследования лидера боснийских сербов Милорада Додика установление прозападного режима в Сербии тоже была бы кстати. Это было бы гарантией, что Белград не вмешается и не будет препятствовать расправе над Додиком.

«СП»: Как бы вы оценили обращение Вучича? Многие эксперты уже сравнивают его с Януковичем в 2013-м… Можно ли сравнивать? Или Вучич держится уверенно?

— Единственный эффективный путь борьбы с «Майданом» — жёсткий силовой разгон и зачистка западной сети влияния, как это было сделано в Белоруссии в 2020 году. Вучич не имеет для этого ни ресурсов, ни возможностей, т.к. Сербия слишком зависит от связей с ЕС. Учитывая, что Брюссель взял курс на жёсткую зачистку всех не устраивающих его политических фигур в странах-сателлитах, не думаю, что у Вучича много шансов удержаться.

«СП»: Для нас уход Вучича был бы критичен? Сербский «Майдан» не выглядит ярко антироссийским, как украинский…

Вучич хотя бы лавировал. «Майданное» правительство будет уже жёстко прозападным. Да, оно, скорее всего, будет уклоняться от прямых антироссийских выпадов, но в целом будет следовать в русле европейской политики, в том числе в вопросе антироссийских санкций и поддержки других антироссийских инициатив. Так что Москве такая замена Вучича ничего хорошего не несёт.

«СП»: Вулин сообщил о возможной попытке ареста президента Республики Сербской Милорада Додика в ночь с 15 на 16 марта. По-вашему, преследования Додика и происходящее в Белграде – части одного сценария? Какова его конечная цель? Дестабилизация Балкан? Зачем?

— Основная цель — полностью поставить сербов под контроль ЕС и закрепить прозападный вектор Боснии и Сербии. Поэтому атака на двух сербских лидеров действительно выглядит как согласованная и продуманная заранее операция.

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