В ходе субботних протестов в Сербии травмы получили 56 человек, 22 участника акции арестованы, рассказал в своем выступлении президент страны Александр Вучич.

Глава государства отметил, что, согласно информации МВД, в протесте приняли участие около 107 тысяч человек, а по данным Вооруженных сил — 88 тысяч.

В ходе акции было уничтожено более ста тракторов сторонников властей, которые пытались остановить продвижение оппозиции.

Вучич также подчеркнул, что не собирается уходить в отставку. По его словам, страна не хочет цветных революций, а лица, устроившие беспорядки, будут арестованы. Президент поблагодарил силовиков за их выдержку.

Вучич также прокомментировал обвинения в использовании правоохранителями звуковой пушки против протестующих, назвав подобные заявления позорными. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что при разгоне протестующих в Белграде применялись дальнобойные акустические пушки, генерирующие узконаправленный звуковой луч в 160 децибел.

«Сегодня победила Сербия, мы смогли сохранить мир и стабильность», резюмировал он.

Как мы сообщали, вечером15 марта, в «День Д», в Белграде на площади перед Скупщиной (парламентом) начали собираться группы молодых людей спортивного вида, многие из которых были в капюшонах и масках, которые выкрикивали оскорбления в сторону полиции, взрывали петарды. По данным МВД, в нескольких местах в центре Белграда произошли потасовки между участниками протеста, были зафиксированы и случаи нападения на сотрудников полиции.

Оппозиция заявляет, что демонстрация стала самой массовой за все время кампании, продолжающейся уже четыре месяца.

Поводом для начала акций стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. Оппозиция обвинила власть в коррупции при его возведении, после чего митинги начали проходить регулярно. Субботняя демонстрация действительно стала наиболее массовой, по данным оппозиции в ней принимало участие до миллиона человек.

На этом фоне многие наблюдатели заговорили о попытке сербского «Майдана». Но насколько можно проводить такие аналогии, учитывая, что «Майдан» — это западная технология смены неугодных режимов, а режим в Сербии вполне себе «многовекторный», лавирует между Россией и Западом — ну, разве что санкции отказывается поддержать.

Или все же речь идет о некоем глобальном плане по дестабилизации Балкан, который может в итоге ударить по России?

Накануне вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что в ночь с 15 на 16 марта силами европейских сил могут задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, ордер на арест которого ранее выдала прокуратура Боснии и Герцеговины.

«Если план западных служб по разжиганию гражданской войны будет реализован сегодня, в течение ночи в Баня-Луке будет предпринята попытка ареста Додика, Стевандича и Вишковича по постановлению суда. Исполнена EUFOR (Силы быстрого реагирования ЕС – «СП») или военизированными формированиями, вновь собранными Насером Оричем (бывший командир боснийских мусульман – «СП»). Сербы, что вам непонятно?» — заявил он.

Напомним, Милорада Додика, а также премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича обвинили в нарушении конституционного порядка.

— Да, безусловно, происходящее напоминает уже знакомые сюжеты о целенаправленно нагнетаемой волне протеста, — считает доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов. — Сербия представляет интерес для любителей «цветных революций» не только поддержкой России, но и решительным неприятием косовской независимости. Создание хаоса внутри Сербии может выступить спусковым крючком для замороженных национальных конфликтов внутри многих стран бывшей Югославии. Что именно хотят взорвать провокаторы и как разыграть там карту «демократических перемен» — мы узнаем лишь, когда до этого непосредственно дойдет дело. Обычно за происходящим стоит американское или английское посольство, кто из них играет какую роль в нынешних событиях — сейчас говорить сложно.

«СП»: Можем лит мы как-то помочь Сербии? И нужно ли это делать?

— На самом деле Сербии никто помочь не в силах, это государство со всех сторон окружено странами НАТО, рано или поздно затянувший кольцо питон придет отведать уготованную ему жертву. Без сомнения, в случае падения нынешнего режима и начала «демократии по западному образцу» Сербия перестане быть защитницей сербского народа в странах бывшей Югославии, и их судьба может стать хуже участи жителей Донбасса. России следует использовать максимально широкий арсенал мер для поддержки Вучича, но их в нашем распоряжении крайне мало…

— Даже сто тысяч — это много, учитывая, что население Белграда составляет 1,3 миллиона человек, — говорит советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

— Думаю, это вполне можно сравнивать с «Майданом». Любая «цветная революция» имеет внутренние предпосылки, но всегда есть тот, кто организует протест и направляет его в нужное русло. Это далеко не «стихия народного недовольства», а координируемый и управляемый процесс.

«СП»: Зачем? Вучич вполне себе «многовекторный» лидер…

— Вучич не является однозначно прозападным политиком. Да, он «многовекторный», лавирует между ЕС, Россией и Китаем. Но Евросоюз хотел бы посадить в Белграде свою марионетку, чтобы взять ситуацию в бывшей Югославии под свой полный контроль. Вучич этому пока мешает. В свете преследования лидера боснийских сербов Милорада Додика установление прозападного режима в Сербии тоже была бы кстати. Это было бы гарантией, что Белград не вмешается и не будет препятствовать расправе над Додиком.

«СП»: Как бы вы оценили обращение Вучича? Многие эксперты уже сравнивают его с Януковичем в 2013-м… Можно ли сравнивать? Или Вучич держится уверенно?

— Единственный эффективный путь борьбы с «Майданом» — жёсткий силовой разгон и зачистка западной сети влияния, как это было сделано в Белоруссии в 2020 году. Вучич не имеет для этого ни ресурсов, ни возможностей, т.к. Сербия слишком зависит от связей с ЕС. Учитывая, что Брюссель взял курс на жёсткую зачистку всех не устраивающих его политических фигур в странах-сателлитах, не думаю, что у Вучича много шансов удержаться.

«СП»: Для нас уход Вучича был бы критичен? Сербский «Майдан» не выглядит ярко антироссийским, как украинский…

— Вучич хотя бы лавировал. «Майданное» правительство будет уже жёстко прозападным. Да, оно, скорее всего, будет уклоняться от прямых антироссийских выпадов, но в целом будет следовать в русле европейской политики, в том числе в вопросе антироссийских санкций и поддержки других антироссийских инициатив. Так что Москве такая замена Вучича ничего хорошего не несёт.

«СП»: Вулин сообщил о возможной попытке ареста президента Республики Сербской Милорада Додика в ночь с 15 на 16 марта. По-вашему, преследования Додика и происходящее в Белграде – части одного сценария? Какова его конечная цель? Дестабилизация Балкан? Зачем?

— Основная цель — полностью поставить сербов под контроль ЕС и закрепить прозападный вектор Боснии и Сербии. Поэтому атака на двух сербских лидеров действительно выглядит как согласованная и продуманная заранее операция.