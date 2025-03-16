Рыбак из Перу провел в открытом море три месяца

Перуанский рыбак Масимо Напа Кастро был спасен экипажем эквадорского корабля после 95 дней одиночного дрейфа в Тихом океане. 62-летнего мужчину обнаружили в 1500 км от места, где в декабре прошлого он отчалил от берега. По данным СМИ, состояние Кастро было настолько критическим, что он не прожил бы больше и дня, если бы ему не оказали помощь.

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Опытный рыболов, ранее работавший на иностранных судах в Бразилии и Южной Африке, планировал провести около месяца в море. Однако через несколько дней после отправления двигатель лодки сломался, а попытки его починить подручными средствами ни к чему не привели. Вскоре радиосигнал с сушей был утерян из-за большого расстояния. После этого семья рыбака подала заявление о пропаже человека, и родственники начали требовать у властей как можно скорее начать поиски, которые долгое время оставались безрезультатными.

12 марта эквадорский корабль, занимающийся ловлей тунца, обнаружил дрейфующее судно. Экипаж оказал Кастро первую медицинскую помощь, и вскоре он смог связаться с семьей по видеосвязи. Уже 15 марта рыбак был доставлен в аэропорт Лимы, где наконец увидел вживую свою жену, детей и брата, а затем - в родной город Писко, где его три месяца ждала мать. Вскоре перуанца перевели в медицинский центр из-за недостатка жидкости в организме, однако его жизнь теперь вне опасности.

Сообщается, что после того, как небольшие запасы провизии закончились, Кастро стал собирать дождевую воду, ловил рыбу и насекомых. Однажды ему удалось поймать птицу, а за несколько дней до спасения он вытащил из воду черепаху и выпил ее кровь.