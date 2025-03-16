Стубб назвал преждевременными обсуждения отправки финских миротворцев на Украину

Время обсуждать возможность отправки финских миротворцев на Украину пока не пришло. Об этом в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил президент Финляндии Александер Стубб.

"В целом мы готовы совершить конкретные шаги [для обеспечения мира на Украине], однако с нашей точки зрения еще слишком рано говорить об отправке военнослужащих, поскольку пока нет ни перемирия, ни мирного процесса. Необходимо также помнить, что у Финляндии общая граница с Россией длиной 1 340 км. Мы охраняем северные рубежи [НАТО], но у нас есть множество способов внести свою лепту", - сказал он, упомянув среди прочего возможность сбора разведданных.

15 марта Стубб участвовал в виртуальной встрече западных лидеров по Украине, которая была организована Великобританией. По итогам онлайн-саммита британский премьер Кир Стармер объявил, что его участники переходят к обсуждению операционных деталей отправки так называемых миротворческих сил на Украину.

По словам финского лидера, возможности конкретных стран будут обговариваться 20 марта в Лондоне на встрече военачальников из стран "коалиции желающих".

Президент также выступил с утверждением о том, что Москва якобы не заинтересована ни в прекращении конфликта на Украине, ни в заключении перемирия. По этой причине он считает невысокой вероятность достижения мира в ближайшей перспективе.

"Поэтому мы должны до максимума усилить давление [на РФ]. Это означает введение новых санкций, использование замороженных активов и вооружение Украины до зубов", - заявил Стубб, добавив, что считает совершенно неприемлемой "финляндизацию" Украины и подчинение ее политики интересам Россию.

В саммите в онлайн-формате приняли участие премьер-министры Австралии, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Чехии, Швеции и Эстонии, президенты Литвы, Румынии, Турции, Финляндии и Франции, канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и Владимир Зеленский. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.