Известный американский журналист Такер Карлсон рассказал своему коллеге Клейтону Моррису, что уважает президента России Владимира Путина за его патриотизм, за то, что он сохранил страну. Беседа опубликована в Youtube-канале Карлсона.

Аналитики в ходе беседы затронули ряд вопросов международной повестки: действия президента США Дональда Трампа, роль женщин-лидеров в политике, ситуацию в Португалии, политику западных стран в отношении России.

«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — отметил Карсон.

По его словам, у России больше ядерного оружия, чем у любой другой страны в мире