Такер Карлсон: уважаю Владимира Путина за то, что сохранил страну
Известный американский журналист Такер Карлсон рассказал своему коллеге Клейтону Моррису, что уважает президента России Владимира Путина за его патриотизм, за то, что он сохранил страну. Беседа опубликована в Youtube-канале Карлсона.
Аналитики в ходе беседы затронули ряд вопросов международной повестки: действия президента США Дональда Трампа, роль женщин-лидеров в политике, ситуацию в Португалии, политику западных стран в отношении России.
«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — отметил Карсон.
По его словам, у России больше ядерного оружия, чем у любой другой страны в мире