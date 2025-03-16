Стало известно число пострадавших в ходе протестов в Белграде

В ходе масштабной акции «15. на 15» в Белграде пострадали 56 человек, рассказал президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет RTS.

По данным журналистов, в митинге приняли участие от 275 до 325 тыс. человек. По подсчетам МВД Сербии, в акции участвовали 107 тыс. человек.

Президент заметил, что в ходе манифестации произошли мелкие инциденты. Пострадали 56 человек, 22 были задержаны.

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Вучич уточнил, что 44 пострадавших находятся в центре неотложной помощи, еще 12 — направлены в другие больницы. Самые серьезные травмы получил участник потасовки на площади Николы Пашича.

«Мы боялись, что [этот человек] находится в тяжелом состоянии. Эти травмы формально относятся к тяжелым телесным, но жизнь и жизненно важные функции пострадавшего не находятся под угрозой. Это хорошая новость», — заметил Вучич.

По его словам, несмотря на «высокий уровень насилия» в ходе акции, полиция не применяла спецсредства против демонстрантов, в том числе не использовала водометы, дубинки и «звуковую пушку», о которой писал ряд СМИ.