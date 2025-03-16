Взрыв трансформатора на ТЭС оставил без света целую страну

ЧП общенационального масштаба произошло в Панаме: в воскресенье страна осталась без электричества. Причиной коллапса стал взрыв трансформатора на теплоэлектростанции, сообщает панамский телеканал TVN.

Блэкаут начался около полуночи по местному времени.

«В субботу, 15 марта, после 23:30 по всей Панаме было зафиксировано отключение электроэнергии, в результате чего множество пользователей осталось без электричества», — сообщает телеканал.

ЧП подтвердил президент Республики Хосе Рауль Мулино. Он рассказал в соцсетях, что Национальное управление ASEP проинформировало его о том, что «это было общенациональное отключение электроэнергии».

Между тем директор ASEP Зельмар Родригес Креспо сообщил, что причиной отключения электроэнергии стал взрыв трансформатора на теплоэлектростанции Pan-Am.

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Национальный институт Idaan сообщил, что из-за инцидента с электричеством водоочистная станция Чилибре вышла из строя, что «повлияло на столицу страны».

Сейчас электроэнергия «восстанавливается поэтапно и в зависимости от стабильности системы». Уже ночью несколько районов страны сообщили, что у них есть электричество.

Подобный коллапс происходит в Панаме не впервые. В 2023 году общенациональное отключение электроэнергии оставило тысячи пользователей без света.