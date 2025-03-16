Турка задержали в отеле Еревана за неуважение к армянам
Гость из Турции, заселившийся в ереванский отель «Лондон», был отправлен в полицию за антиармянские высказывания.
Как сообщил сайт криминальной хроники shamshyan.com, 41-летний Али Аслан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в отеле, оскорбляя сотрудников и посетителей гостиницы. Узнав об этом, совладелец отеля Геворк Барсегян позвонил в полицию с просьбой, чтобы дебошира наказали.
Прибывшие полицейские задержали турка и три дня продержали его в изоляторе. После чего постоялец вернулся в отель и извинился перед персоналом.
«Думаю, в следующий раз он или объедет Армению стороной, или будет в десять раз сдержаннее, общаясь с армянами» - написал по этому поводу Барсегян в соцсетях.
Правозащитники, однако, сетуют, что турок слишком легко отделался, не заплатив даже штрафа за хулиганство.
"У меня есть информация, что на начальном этапе действия правоохранительных органов были адекватными. Но позже, под влиянием какой-то "невидимой силы", их действия изменились. Обвиняемого очень быстро отпустили, есть признаки сокрытия случившегося" — сообщил по этому поводу правозащитник Рубен Меликян.