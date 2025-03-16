Турка задержали в отеле Еревана за неуважение к армянам

Гость из Турции, заселившийся в ереванский отель «Лондон», был отправлен в полицию за антиармянские высказывания.

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Как сообщил сайт криминальной хроники shamshyan.com, 41-летний Али Аслан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в отеле, оскорбляя сотрудников и посетителей гостиницы. Узнав об этом, совладелец отеля Геворк Барсегян позвонил в полицию с просьбой, чтобы дебошира наказали.

Прибывшие полицейские задержали турка и три дня продержали его в изоляторе. После чего постоялец вернулся в отель и извинился перед персоналом.

«Думаю, в следующий раз он или объедет Армению стороной, или будет в десять раз сдержаннее, общаясь с армянами» - написал по этому поводу Барсегян в соцсетях.

Правозащитники, однако, сетуют, что турок слишком легко отделался, не заплатив даже штрафа за хулиганство.