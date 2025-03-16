Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа прошла «быстро и эффективно», рассказал в соцсетях глава США Дональд Трамп. Он добавил, что слухи о том, что видного американского чиновника заставили ждать 8-9 часов в Москве, не соответствуют действительности, пишет РБК.

В субботу, 15 марта, зарубежные СМИ сообщили, что спецпосланнику президента США пришлось ждать порядка 9 часов, пока Путин согласился встретиться с ним.

Самолет Уиткоффа сел во Внуково около 12:00 13 марта, а вылетел оттуда же в ночь на 14 марта, следует из данных сервиса Flightradar, отметили журналисты.

«Фейковые новости, как обычно, снова за свое! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что Путин заставил моего высокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле не было никакого ожидания», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер пояснил, что «все прошло быстро и эффективно».

Sky News: Путин отправил Уиткоффа домой со списком требований

Президент США назвал обозревателей западных СМИ «больными дегенератами» и заявил, что им следует научиться корректно сообщать новости.