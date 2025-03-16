Полковник Киселёв: дипмиссии ЕС требуют ускорить процесс мобилизации в Киеве

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Дипмиссии ЕС требуют от Верховной рады ускорить мобилизационный процесс на Украине. Об этом рассказал полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв.

Раскрыто жесткое требование ЕС к Украине
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«Источники при Верховной раде сообщают, что европейские дипмиссии обещают украинским депутатам, что будут выделены дополнительные ассигнования на ВСУ и требуют ускорить процесс мобилизации», — отметил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, пока тема смены Владимира Зеленского и проведения президентских выборов в ближайшее время европейской стороной не поднимается.

В Раде высказались о мобилизации на Украине после перемирия

В ЕС также обещали надавать на Россию с целью добиться прекращения огня, подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщал, что Украина может воспользоваться временным перемирием для принудительной мобилизации и поставок оружия.

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