Дипмиссии ЕС требуют от Верховной рады ускорить мобилизационный процесс на Украине. Об этом рассказал полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв.

«Источники при Верховной раде сообщают, что европейские дипмиссии обещают украинским депутатам, что будут выделены дополнительные ассигнования на ВСУ и требуют ускорить процесс мобилизации», — отметил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, пока тема смены Владимира Зеленского и проведения президентских выборов в ближайшее время европейской стороной не поднимается.

В Раде высказались о мобилизации на Украине после перемирия

В ЕС также обещали надавать на Россию с целью добиться прекращения огня, подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщал, что Украина может воспользоваться временным перемирием для принудительной мобилизации и поставок оружия.