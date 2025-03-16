Протесты в Белграде: что произошло за ночь

В Белграде в субботу, 15 марта, прошла масштабная акция протеста «15. За 15». В ней приняли участие студенты, байкеры, фермеры, отставные военные, горожане. «Рамблер» собрал основные новости к этому часу.

Количество демонстрантов

По данным журналистов телеканала, на акцию протеста прибыли от 275 до 325 тыс. человек.

По данным МВД Сербии, в колоннах демонстрантов, что заполнили центральные улицы сербской столицы, было 107 тыс. человек. Ряд СМИ насчитал порядка 500 тыс. человек. Власти Сербии заметили, что было не более 88 тыс. человек.

Завершение акции

Массовые митинги и демонстрации завершились в 19:30 (21:30 мск). Студенты объяснили решение тем, что в ходе протестов произошли провокации.

Вопросы безопасности

За безопасностью митингующих следили со стороны властей полицейские, спецназовцы, сотрудники ряда ведомств. Со стороны протестующих за вопросы безопасности отвечали ветераны 63-й парашютно-десантной бригады, байкеры.

Инцидент со звуковой пушкой

Поздно вечером, рассказал военный аналитик Александр Радич, произошел инцидент со «звуковой пушкой».

Студенты в 21:12 (23:12 мск) объявили пятнадцатиминутную «минуту молчания» в память о погибших в Нови-Саде людях. В ходе церемонии внезапно прозвучал сильный необычный звук.

Раскрыта реакция Вучича на массовые протесты в Сербии

По мнению аналитика, звук произвела американская «звуковая пушка» - особое нелетальное оружие.

В 23:52 (01:52 мск) студенты снова провели «минуту молчания», так как предыдущая была прервана.

Поддержка сербских студентов в Лондоне и Эдинбурге

Сербская диаспора из Великобритании собралась 15 марта в Лондоне и Эдинбурге, чтобы выразить солидарность со студентами. Еще одна акция протеста пройдет в Кембридже 16 марта.

Около 200 студентов и граждан Сербии собрались в центре Лондона, перед музеем современного искусства «Тейт Модерн», чтобы выразить поддержку участникам митинга, который проходил в Белграде.

Граждане развешивали плакаты и плакаты «Лондон с тобой», «Сербия требует справедливости», «Требования не выполнены», «В Лондоне, но всем сердцем с вами».

Уборка мусора

Люди начали постепенно расходиться после 22:01 (00:01 мск). После ухода большинства демонстрантов студенты городских вузов собрали мусор, оставшийся после акции.

Ночлег

Белградские вузы предоставили место для ночлега студентам как своих учебных заведений, так и учащимся вузов из других городов.

Реакция президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что в субботу, 15 марта, в Белграде прошла большая акция протеста. Он уточнил, что огромное количество людей прибыло из внутренних районов.

Глава страны отметил, что никто серьезно не пострадал, но что насилия было «больше, чем мне хотелось бы видеть». Он добавил, что заявления об использовании силовиками так называемой «звуковой пушки» не соответствуют действительности, являются «отвратительной ложью».

По его данным, пострадали 56 человек. Вместе с тем, серьезных ранений не было. Он пояснил, что часть демонстрантов получила травмы в ходе столкновений не с полицией, а с другими митингующими.

Президент отметил, что на акции «чувствовалась огромная негативная энергетика, люди выражали гнев и ярость в адрес властей Сербии». Он добавил, что считает чудом то, что обошлось без жертв и серьезных травм.

Вучич заметил, что стражи порядка задержали 22 человека за преступления против собственности, за нападения на сотрудников полиции и других лиц.

«Я горжусь тем, что 99% блокирующих студентов не хотели инцидентов. Я не особенно хорошо отношусь к тем, кто нарушает гарантированную конституцией свободу передвижения. Я не думаю ничего особенно хорошего обо всех их политических действиях и всем прочем, но я доволен, потому что понял, что эти молодые люди, почти все, не хотели участвовать в реализации мер насилия, силы или чего-то еще. Даже сегодня вечером, после первых инцидентов, конечно, после ссор между собой и после ссор с находившимися там оппозиционерами, они ушли с митинга и сказали, что это уже не наше, когда поняли, что не контролируют митинг», — разъяснил Вучич.

Президент констатировал, что день был трудным, но хорошим для Сербии, так как удалось сохранить мир и стабильность.