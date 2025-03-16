Bloomberg: Европа и Украина могут не принять условия России по перемирию

Киев и Европа могут не принять условия РФ для заключения соглашения о прекращении огня. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей западных служб безопасности.

По их информации, условия, ранее выдвинутые Москвой по вопросу о возможном урегулировании конфликта на Украине, могут быть восприняты европейской и украинской сторонами как неприемлемые.

Президент России Владимир Путин сообщил 13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса.

Российский лидер также отметил, что Москва будет договариваться о дальнейших шагах по прекращению конфликта на Украине и достижению приемлемых соглашений, исходя из ситуации на земле, которая стремительно меняется в пользу России.