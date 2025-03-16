Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит в честь юбилея дипломатических отношений КНР и Евросоюза. Об этом заявила газета Financial Times.

«Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил первоначальное приглашение посетить Брюссель для участия в саммите, посвященном 50-летию отношений», — написали журналисты.

Источники газеты сообщили, что вместо председателя КНР страну на саммите представит премьер Госсовета Ли Цян.

Авторы материала уточнили, что место проведения подобных встреч обычно чередуется. В Брюссель зачастую приезжает именно премьер, а лидер КНР проводит такие саммиты в Пекине. Но, по данным источников газеты, в 50-летний год отношений ЕС ожидал личного присутствия Си.

Ранее в Пекине прошла встреча заместителей глав МИД России, Ирана и Китая по ядерной проблеме.