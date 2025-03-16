Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель в честь юбилея отношений

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Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит, который состоится в честь 50-го юбилея отношения Евросоюза и Китая. Об этом сообщает Financial Times.

Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель
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Два источника газеты утверждают, что вместо лидера КНР на саммит приедет премьер Госсовета страны Ли Цян.

Помимо того, отмечается, что места проведения подобных саммитов чередуются. При этом, в частности, в Брюсселе, как правило, присутствует премьер, а председатель проводит подобные саммиты в Пекине. Однако, по данным собеседников издания, ЕС ожидал личного присутствия китайского лидера в юбилейный год.

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Ранее стало известно, что китайские чиновники испугались, что если лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, между ними может произойти перепалка по аналогии с той, что случилась между американским лидером и Владимиром Зеленским. Также отмечается, что в Пекине осторожно относятся к возможному саммиту в Вашингтоне.

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