Глава МИД Украины назвал первостепенную задачу «команды по перемирию»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил начало формирования команды, которая будет ответственна за подготовку к приостановке огня. В интервью японскому телеканалу NHK главной задачей на ближайший период он назвал создание "дорожной карты" по осуществлению мониторинга.

Так, в ней будет описано, как будет осуществляться мониторинг «1300-километровой линии фронта». Сибига назвал это «действительно очень сложной проблемой». По его словам, команда намерена проконсультироваться с «партнёрскими странами».

Сибига не исключил, что для "управления ситуацией" будет задействована международная наблюдательная миссия под эгидой «какого-либо международного учреждения».

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Глава украинского внешнеполитического ведомства также заявил, что никакое решение в этом вопросе не может быть принято без Украины.