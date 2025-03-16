Суд в США запретил высылку мигрантов

Американский суд потребовал прекратить высылку мигрантов из США самолетами по закону XVIII века, пишет Politico.

Издание приводит слова судьи округа Колумбия Джеймса Боасберга, который сказал, что любой самолет «с этими людьми (мигрантами), который собирается взлетать или находится в воздухе», должен быть возвращен обратно в США. Судья призвал сделать все, чтобы «это было выполнено немедленно».

Ранее суд распорядился временно отложить депортацию 5 граждан Венесуэлы на основании закона 1798 года. Теперь же суд распространил действие принятого решения на всех мигрантов, которых новые американские власти пытаются выслать из страны.

Временный запрет введен на 14 дней - до определения законности распоряжения президента Дональда Трампа.

Администрация Трампа вводит реестр для иммигрантов

Известно, что на момент вынесения решения суда округа Колумбия несколько бортов с депортируемыми венесуэльцами вылетели из Техаса.