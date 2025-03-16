Вопрос территорий является крайне сложным. Об этом сказал New York Post глава киевского Владимир Зеленский.

По слова украинского лидера, путь к миру должен начаться безоговорочно. Для его достижения естественно необходимо оказать давление на Россию.

«Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решен позже», — пишет издание.

Кроме этого, президент призвал союзников занять «четкую позицию» по гарантиям безопасности.

На Западе раскрыли решающие судьбу Украины страны

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер говорил, что продвигаемое в Европейском союзе перевооружение направлено против РФ.