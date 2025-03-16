Продвигаемое в Европейском союзе перевооружение направлено против России. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что на данный момент у стран ЕС нет промышленных возможностей для перевооружения. Однако есть планы, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Сама промышленная база наращивается довольно быстро.

О том, что перевооружение направлено против Москвы, европолитики говорят публично. Точнее, о том, что подготовиться нужно к якобы атаке РФ, добавил Нимайер.

Эксперты назвали сроки перевооружения Европы

Ранее спеицалисты Королевского объединенного института оборонных исследований отмечали, что Вооруженные силы России применяют новую тактику, которая вызывает большие опасения в странах НАТО.