Военная авантюра Украины в Курской области подошла к концу. Это констатирует американская газета The Wall Street Journal.

«Дерзкая военная авантюра Украины внутри России на этой неделе подошла к концу так же, как и началась прошлым летом: быстро.

Стремительное наступление России в последние дни привело к тому, что оставшиеся украинские силы оказались все более изолированными», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ВС России с помощью применения планирующих авиабомб уничтожили украинские бункеры и параллельно применяли «большое количество» беспилотников, управляемых через оптоволоконные кабели. Все это создало серьезные проблемы для ВСУ, пишет WSJ.

Зеленскому вынесли предупреждение после заявлений о Курской области: главное за сутки

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «плевать» на готовность России проявить гуманизм и добрую волю и пощадить украинские войска, попавшие в окружение в Курской области.

В Кремле тем временем заявили, что предложение сложить оружие в обмен на сохранение жизней для украинской группировки пока действует, но вскоре срок истечет. Киев на него пока не реагирует — Владимир Зеленский утверждает, что операция «продолжается так, как нужно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».