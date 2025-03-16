Германии было бы выгодно поддержать возможный запуск поставок российского газа по уцелевшей нитке трубопровода "Северный поток - 2", однако участие американских инвесторов приведет к росту цен на газ в ЕС. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Немецкое издание Correctiv написало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке "Северных потоков" и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания украинского конфликта.

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Позже президент России Владимир Путин заявил, что если США и РФ договорятся о сотрудничестве в энергетике, то для Европы может быть обеспечена "газовая труба", и европейцы смогут получать дешевый российский газ.

"Почему бы они (немецкие власти - ред.) не согласились на такое? Но с предложениями американцев нужно быть осторожными - их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды", - подчеркнул он.

В этой связи, по мнению Нимайера, если США действительно подключатся к реализации проекта, то цена на газ из России в Европе может существенно увеличиться. В ноябре прошлого года газета The Wall Street Journal писала, что бизнесмен из США Стивен Линч намерен купить газопровод "Северный поток — 2".

Он считал, что сделка позволит Западу "контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива", а ему самому – "стать самым богатым парнем". Линч уже запросил у минфина США лицензию, позволяющую ему вести переговоры о покупке трубопровода.

Он полагает, что как только конфликт на Украине завершится, в Европе возникнет соблазн "включить трубопровод".