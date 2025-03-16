В эфире радиостанций "Голос Америки"* стала звучать музыка вместо новостей

Радиостанции "Голоса Америки" (признан в РФ иноагентом) прекратили трансляцию новостей и заполняют эфирное время музыкой, после того как весь почти персонал радиокомпании был отправлен в отпуск.

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"По словам слушателей, некоторые радиостанции на местных языках прекратили трансляцию новостных репортажей и переключились на музыку, чтобы заполнить эфирное время", - отмечает CNN.

По словам директора "Голоса Америки" (признан в РФ иноагентом) Майкла Абрамовича, "практически весь персонал" радиокомпании, около 1300 человек включая его самого, отправлены в отпуск.

Объявление об этом было сделано после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о масштабных сокращениях в семи государственных агентствах, в том числе Агентстве по глобальным медиа, которое курирует работу радиостанций, вещающих на зарубежную аудиторию.

"В указе Трампа говорится, что затронутые указом учреждения должны прекратить выполнение всех работ, которые не предписаны законом, а остальную работу выполнить с привлечением как можно меньшего количества людей", - сообщает CNN.

Ранее Илон Маск предлагал полностью закрыть медиакомпании, вещающие на зарубежную аудиторию. Глава департамента эффективности американского правительства при этом указывал на то, что "их никто не слушает".