Власти Соединенных Штатов намерены избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил «Московский комсомолец», ссылаясь на украинские Telegram-каналы.

Участниками возможной ликвидации могут стать недовольные ситуацией на фронте военные ВСУ. При этом источники заявили, что «черную метку» украинскому лидеру якобы выдали Штаты, сказано в статье.

Также украинские СМИ написали, что глава киевского режима своими действиями мешает планам Америки по заключению мирного соглашения с РФ, поэтому сейчас идет поиск кандидатуры на замену. В том числе рассматриваются экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, бывший премьер Юлия Тимошенко и экс-президент Украины Петр Порошенко*.

Зеленскому предрекли переезд в Оман и смену фамилии на Аль Нюхани

Петр Порошенко* и Юлия Тимошенко 6 марта рассказали о том, что в ходе тайных переговоров с представителями администрации США не обсуждали вопрос о проведении выборов в республике.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.