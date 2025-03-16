Госдеп: Рубио проинформировал Лаврова об операции США против хуситов в Йемене

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проинформировал его о военной операции против хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепартамента США. Согласно публикации, Рубио сообщил Лаврову, что эта операция направлена на сдерживание «поддерживаемых Ираном хуситов».

«...И подчеркнул, что продолжающиеся нападения хуситов на американские военные и торговые суда в Красном море будут считаться недопустимыми», — указывается в сообщении.

Кроме того, в ходе беседы Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по восстановлению отношений между США и Россией.